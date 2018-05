La Pobla de Mafumet cau del Playoff

El filial grana ha perdut contra l’Espanyol B i no jugarà la fase d’ascens a Segona B

La Pobla de Mafumet visitava un camp molt complicat, la ciutat esportiva Dani Jarque, per jugar contra el líder del grup cinc de Tercera Divisió, l’Espanyol B. El filial grana necessitava sumar més punts que el Prat i, com a mínim, els mateixos que el Terrassa per quedar quarts a la lliga i disputar la fase d’ascens a Segona B.El partit ha començat molt malament, el filial blanc-i-blau s’ha avançat en el marcador al minut 1 i la Pobla ha estat incapaç d’empatar. Però les coses encara estaven anant bé per a la Pobla que veia com el Terrassa també perdia i el Prat només sumava un punt, insuficient per superar-los.Ja en les segones parts la situació s’ha complicat. El Terrassa ha empatat el partit i el Prat s’ha avançat en el marcador. Amb aquests resultats era el Terrassa qui entrava al Playoff però encara hi ha hagut més moviments. El Castelldefels ha tornat a marcar contra el Terrassa i això beneficiava al Prat que es col·locava quart a la classificació.Ja en els últims minuts dels partits, el Terrassa ha aconseguit empatar 2 a 2 contra el Castelldefels i situar-se quart a la classificació, ocupant l’últim lloc de Playoff a Segona Divisió B. La Pobla, que no ha estat capaç d’empatar el partit, ha baixat fins a la sisena plaça i s'ha quedat sense Playoff.