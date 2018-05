A falta de tres jornades per finalitzar la lliga ja s’han assegurat l’ascens

Actualitzada 13/05/2018 a les 12:43

Encara falten tres jornades per acabar la lliga infantil de Preferent però el Sant Pere i Sant Pau ja s’ha assegurat matemàticament la segona posició del campionat i amb aquest lloc, l’ascens a la màxima categoria infantil, la Divisió d’Honor.L’infantil A del Sant Pere està just per sota del Barcelona a qui han aconseguit guanyar en els dos partits de lliga però els blaugrana estan aconseguint ser més regulars al llarg del campionat. Tot i això la temporada del Sant Pere i Sant Pau està sent excepcional, sent l’equip menys golejat, amb només vuit gols encaixats i sense perdre com a local.