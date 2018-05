Guanyar o guanyar

Al Nàstic només li val la victòria a Sevilla (18 hores) ja que, de no aconseguir-la, la salvació es complicaria massa

Actualitzada 13/05/2018 a les 12:30

El Nàstic podria posar-se en una situació molt complicada si no tornés aquest diumenge de Sevilla amb els tres punts. Davant d'un cuer que no s'hi juga absolutament res, l'equip de Nano Rivas s'allunyaria molt de la zona crítica en cas de vèncer, però hi quedaria massa a prop si no guanyés.La victòria d'aquest dissabte del Barcelona B a Gijón (2-3) i el partit que avui disputarà el Córdoba a Vallecas són determinants a la zona baixa de la taula classificatòria. El Nàstic s'ha de preocupar per ell mateix, però també tindrà un ull posat al que faci el Rayo Vallecano, ja que el pot afectar directamente.El tècnic del Nàstic tindrà dues baixes molt sensibles de cara al duel, com seran les del davanter Álvaro Vázquez, que està sancionat, i Fali, amb una lesió en el seu genoll dret que l'obligarà a perdre's un mínim de dos enfrontaments.El fet que el rival jugui amb cinc defensors, podria motivar que el tècnic grana també ho fes. En un símil al que va succeir al Carlos Belmonte, contra l'Albacete, el Nàstic podria imitar el sistema del rival. A terres manxegues, el Nàstic va guanyar 0-1, un resultat més que suficient aquest diumenge.El fet d'haver deixat a casa extrems com Omar Perdomo i Jean Luc indiquen també que l'equip no jugarà amb extrems purs.Amb Dimitrievski a la porteria, els dos carrilers serien Kakabadze i Abrahám, amb Xavi Molina i Arzo segurs a la defensa, i un tercer central que sortiria entre Pleguezuelo i Suzuki. La manca de ritme competitiu del futbolista cedit per l'Arsenal li serviria al japonès per gaudir de l'alternativa.Per davant, tres centrecampistes. Dos, Tejera i Mesa, són segurs. El primer tornarà després de sanció. Per darrere, per perfil de futbolista el més adequat seria Jon Gaztañaga, encara que Matilla es va guanyar a pols la passada setmana seguir a la titularitat.A dalt, igual que a Albacete, la gran novetat a l'onze podria ser la inclusió de Dumitru, amb un acompanyant com Barreiro o Uche. Uche s'assemblaria més a l'Álvaro que va jugar a Albacete, encara que Barreiro també té opcions de ser a l'onze.