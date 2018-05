En joc una plaça de Playoff a Segona B

La Pobla de Mafumet es juga el quart lloc al camp de l’Espanyol B

Actualitzada 13/05/2018 a les 11:57

Últim partit del grup cinc de Tercera Divisió. La Pobla de Mafumet ocupa la quarta plaça empatat a punt amb el Terrassa (cinquè). El filial grana està per sobre d’ells gràcies al goal average així que, com a mínim, necessita sumar els mateixos que el Terrassa en aquest últim partit de Tercera per seguir dins de les places d’ascens a Segona B.Els pobletans no tindran un partit fàcil, juguen al camp de l’Espanyol B, líder indiscutible del grup cinc de Tercera Divisió. El partit es disputa avui a les 12 del migdia i des del club tarragoní han posat autobusos pels aficionats que es vulguin desplaçar al preu de cinc euros. De fet, ara ja es troben a la ciutat esportiva Dani Jarque, a punt per gaudir del partit. Per la seva banda el Terrassa juga contra el Castelldefels que no es juga res.