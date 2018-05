El Palau i el Velòdrom estaran a punt de cara a la primera setmana de juny

Estaran a ple rendiment a dues setmanes de la celebració de l’esdeveniment esportiu

Les obres del Palau d’Esports i del Velòdrom, dos dels equipaments on s’hi desenvoluparan competicions durant els Jocs Mediterranis Tarragona 2018, estaran enllestits de cara a la primera setmana de juny amb tot el necessari per poder acollir les seves respectives competicions. Per tant, segons aquestes estimacions, restaran aproximadament dues setmanes per a la celebració de l’esdeveniment esportiu, amb el qual es podran polir tots els detalls que quedin pendents i solucionar els problemes que puguin arribar a sorgir.Entre el 5 i el 7 de juny estarà acabat tot el Palau d’Esports, una de les majors construccions que es recorden a Tarragona en els darrers anys. La quarta i última fase de les obres, amb un cost d’uns 2,4 milions d’euros, tracta del sistema de condicionament, els acabats, els serveis, equipament esportiu i d’altres, i els operaris estan treballant a contrarellotge per poder tenir-la a punt a temps.Ubicat a l’Anella Mediterrània, el Palau d’Esports podrà acollir fins a 5.000 persones i comptarà amb una superfície de joc la qual possibiliti fins a tres pistes simultànies en paral·lel. Serà un dels majors llegats que deixaran els Jocs Mediterranis Tarragona 2018.Pel que fa al Velòdrom, les dates seran similars a les del Palau d’Esports. Si bé les dues instal·lacions podrien no estar enllestides al cent per cent per petits detalls de cara als Jocs, la pràctica esportiva està assegurada de totes totes.Són moltes les actuacions que s’estan realitzant al Velòdrom de Tarragona. Des d’esbrossada i neteja del perímetre, reparacions i sanejament de les grades, eliminació de faldons de la façana, treballs de pintura, tasques de manteniment en vestidors i pintura i sanejament dels lavabos, dutxes i instal·lacions en general, fins a la instal·lació de les cistelles de bàsquet de la zona interior.