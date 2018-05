Tejera i Pleguezuelo tornen a la convocatòria

Per decisió tècnica es queden fora Muñiz, Jean Luc, Omar, Djetei

Actualitzada 12/05/2018 a les 14:06

Nano Rivas ja ha escollit els 19 jugadors que viatjaran a Sevilla per jugar el partit contra el filial sevillista. El tècnic no ha pogut comptar amb Fali, que pateix una lesió al genoll, ni amb Álvaro Vázquez, que ha de complir el segon y últim partit de sanció. A aquestes baixes, el de Ciduad Real ha sumat les de Muñiz, Jean Luc, Djetei i Omar. Els tres primers jugadors ja van quedar-se fora en el darrer partit i ara sorprèn veure també descartat a Omar Perdomo.En l’episodi de les altes Nano Rivas torna a comptar amb Tejera, que es va perdre el partit contra Osasuna per acumulació de targetes, i amb Pleguezuelo que per fi s’ha recuperat de la seva lesió. Tot i això, és possible que el central sigui el descartat d’última hora, ja que tan sols ha entrenat dos dies amb el grup. Suzuki també torna a aparèixer a la llista de convocats i podria ocupar un lloc a la banqueta després d’estar un temps fora dels terrenys de joc per decisió tècnica.Així doncs, la llista de 19 jugadors de Nano Rivas la composen Dimitrievski i Bernabé, com a porters; Kakabadze, Javi Jiménez, Molina, Pleguezuelo, Suzuki, Arzo i Abraham, per a la defensa; Gaztañaga, Márquez, Mesa, Matilla i Tejera per al mig del camp; Dumitru i Tete com a bandes purs; i en atac Uche, Barreiro i Dongou.