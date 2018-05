Màgia pura a la TAP amb els Globetrotters

Gairebé 4.000 persones queden bocabadades amb les acrobàcies dels populars jugadors de bàsquet

Actualitzada 12/05/2018 a les 19:40

Una cosa és jugar bé al bàsquet, i l'altra és el que fan els Harlem Globetrotters. Complicats de definir. Malabaristes, esportistes d'elit, estrelles, humoristes... O una mica de cada. El que han fet aquest dissabte els Harlem Globetrotters, i que porten anys i anys fent des del seu naixement, és digne d'estudi.Ho han pogut veure les gairebé 4.000 persones que aquest dissabte a la tarda han omplert la Tàrraco Arena Plaça (TAP). Nens, nenes, nadons, homes, dones i gent d'edat avançada. Ningú s'ha volgut perdre el que és, amb tota certesa, el major espectacle de l'univers amb una pilota de bàsquet com a protagonista.Ja sigui una pilota de veritat o un globus pintat de blanc, vermell i blau, el que aconsegueixen fer amb ella aquests jugadors és una cosa complicada d'explicar. Salts, llançaments (un d'ells ha marcat més triples que algun jugador professional en tota la seva carrera), acrobàcies, esmaxades... Fins i tot, introduir el cos a la cistella i sortir-ne com si res. Tot això, barrejat amb dosis d'humor és l'espectacle que, una vegada més, han ofert els Harlem Globetrotters a Tarragona. Per cert, que no era la primera vegada que venien a territori tarragoní.Gairebé dues hores d'espectacle, les que ha durat un partit que els Harlem han guanyat a Washington, 141-139. Això sí, amb trampa, ja que els herois (Harlem) s'han «deixat» empatar quan guanyaven de vint punts de diferència.Un total de 92 anys d'èxits per part d'un equip que no deixa de renovar-se i que està realitzant una gira per arreu d'Espanya, la qual va arrencar a Mallorca, ara ha fet la seva aturada a Tarragona i acabarà al Palau Martín Carpena de Málaga.Els espectadors s'han rigut, s'han mullat i, fins i tot, un noi que anava en cadira de rodes, ha creuat la pista amb un Globetrotter sobre les seves cames. Al final de l'espectacle, tothom qui ho ha desitjat, ha pogut marxar a casa amb el seu autògraf.