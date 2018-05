El Reus Deportiu és queda sense final

Els del Baix Camp no han pogut derrotar al Barcelona a les semifinals de la Final Four

Actualitzada 12/05/2018 a les 19:08

El Reus Deportiu volia revalidar el títol europeu que ja va aconseguir la temporada passada a Lleida. Els del Baix Camp tenien una dura semifinal contra el Barcelona, equip a qui ja havien aconseguit guanyar al campionat de lliga però que no seria fàcil repetir la gesta.El Reus Deportiu no ha pogut vèncer als blaugrana, que s’han acabat imposant per dos a quatre. D’aquesta manera, l’actual campió d’Europa no podrà disputar la final. Una final que enfrontarà al Barcelona contra el Porto que també ha guanyat el primer partit, en aquest cas per 5 a 2 contra l’Sporting de Portugal.Tot i aquesta derrota, el club roig-i-negre està satisfet amb l’ambició dels seus jugadors. «Estic molt orgullós dels meus jugadors», ha afirmat l’entrenador del Reus Deportiu, Jordi Garcia. Un dels jugadors de l’equip, Albert Casanovas, assegura que han lluita i ho han donat tot. «No ha pogut ser contra un gran equip», ha afegit.