Aprofitar la irregularitat a domicili del Tenerife per allargar l'invicte

El conjunt canari acumula quatre partits sense guanyar, dos dels quals han arribat lluny de l’Heliodoro

Actualitzada 12/05/2018 a les 12:01

Longo, baixa sensible

El Reus, sense Gus Ledes

Amb la permanència a la butxaca, els principals objectius del CF Reus en els quatre partits restants d’aquesta temporada passen per escalar en la taula per intentar assolir els deu primers classificats, i mantenir l’invicte a l’Estadi Municipal que s’allarga des del mes de gener. Aquest dissabte, els roig-i-negres tindran una oportunitat d’or per apropar-se a aquestes metes.El Tenerife visitarà el feu roig-i-negre a partir de les 20:30 hores situat en l’onzena plaça amb 53 punts, dues unitats més que els del Baix Camp. Ho farà, a més, immers en una dinàmica irregular que es veu evidenciada quan els canaris abandonen l’illa. A més, el conjunt que dirigeix Joseba Etxebarria acumula quatre jornades sense conèixer la victòria, registrant tres derrotes i un empat, l’aconseguit dissabte passat contra l’Almería (0-0).El partit, a més, tindrà un component d’orgull i venjança per part dels locals després del 3-0 que el Tenerife va endosar en la primera volta.Si els roig-i-negres són un dels conjunts més solvents a casa, els canaris són dels que més irregulars es mostren com a visitant. El Tenerife és el setè pitjor conjunt a domicili, sent el cinquè que més gols rep lluny del seu estadi (31), i el quart que més enfrontaments perd (11) només per sota de Lorca, Córdoba i Sevilla Atlético.La dinàmica sense victòries del Tenerife ha coincidit amb la baixa de Samuele Longo. L’italià s’ha perdut els últims quatre partits per una lesió a l’espatlla que l’ha obligat a passar pel quiròfan i que el tindrà de baixa el que resta de curs. Longo era el futbolista diferencial del Tenerife, com ho acrediten els 12 gols aconseguits que l’han situat com a màxim golejador de l’equip. Per darrere, Víctor Casadesús amb nou dianes, Juan Villar amb vuit i Malbasic amb set són els principals arguments ofensius dels canaris.Un altre dels futbolistes importants en la plantilla del Tenerife és Bryan Acosta. El futbolista hondureny, que aquest curs s’ha alçat com a màxim assistent dels canaris amb sis passades de gol, va ser expulsat en l’anterior jornada contra l’Almería.Xavi Bartolo no podrà comptar amb Gus Ledes per rebre els canaris, ja que el portuguès va veure la desena groga del curs al Miniestadi i haurà de complir partit de sanció.