«No ens podem relaxar, si ho fem som un equip mediocre»

El central assegura que mantenir la línia dels últims partits permetrà «aspirar al que vulguem» en un futur

Actualitzada 10/05/2018 a les 21:30

—Ja hem assolit l’objectiu principal que era la permanència; la feina de l’equip ha sigut enorme, la temporada que estem fent és molt bona. El que volem intentar aconseguir és millorar els punts que vam fer l’any passat, que en vam fer 55, i en volem fer més.—Hem de pensar en més objectius, com deia ens hem fixat superar els de l’any passat. El pitjor que podem fer és relaxar-nos, si ho fem som un equip mediocre que pot perdre contra qualsevol, però si tots estem al cent per cent, ja hem demostrat a tothom que podem donar guerra.—Mantenim el pensament d’intentar no encaixar com vam fer en molts partits, i si no encaixes, no perds i llavors és quan tens més possibilitats de guanyar que és el més important.—Allí ens ho va fer passar malament, el resultat va ser molt ampli quan nosaltres no som un equip que acostumem a encaixar molt, rarament rebem més de dos gols. Va ser un partit dolent per par nostre i per aixo hi pot haver sensació no de venjança però sí d’orgull, de pensar que si allí ens en van fer tres, hem de fer que ells aquí pateixin.—Hem jugat amb molta més confiança, en l’àmbit individual i tot el conjunt de l’equip. El factor que es podria destacar és la tranquil·litat i la bona feina que s’ha fet sempre, sobre tot les setmanes abans dels partits. Hem treballat molt bé als entrenaments i al final això surt reflectit el cap de setmana.—Per descomptat, mentre Lekic faci gols i Badia els aturi, jo estic molt tranquil. Sempre intento ajudar a l’Edgar perquè no li facin gols, al cap i a la fi és la meva feina; i si puc contribuir a oferir pilotes a Lekic que l’ajudin a fer gols doncs encara em suposa un honor més gran.—És clar! Sergi Parés ja va anunciar que la intenció era renovar la major part de l’equip que acaba contracte, i aquí s’hi inclouen homes com Atienza o Miramón que són dos dels que ho estan jugant pràcticament tot i amb molts bons resultats. Seria molt important renovar-los per a què l’equip i el club continuïn creixent.—Podem aspirar al que vulguem, espero que s’avancin les renovacions pendents i que si ve gent ens ajudi al màxim. Tant el club com l’equip estem demostrant, últimament, que juguem un bon futbol i que estem guanyant i creixent. Si seguim així, podem arribar fins on ens proposem, i si és el playoff doncs aconseguir-ho.—Ja des del principi sabíem que seria difícil, el segon sempre és més dur perquè al primer any ets el nou, la sorpresa, i no saben com jugues. Això et dóna més llibertat fins que no sabem com jugues, tens més marge. Aquesta temporada els rivals ja ens coneixien molt més, hem tingut dinàmiques dolentes com les pot tenir tothom però, en definitiva, hem fet un molt bon paper. El Reus ha lluitat amb tots els equips, ha pogut guanyar en molts camps; la sensació que hem donat és molt i molt bona.—Aquest segon any m’he trobat molt millor en l’àmbit físic, sembla que vagi restant anys en lloc de sumant, és un do que tinc (riu). Sincerament estic molt bé, he tingut l’oportunitat de jugar gairebé tots els partits, he comptat amb la confiança del míster i he ajudat sortint des de darrere amb la pilota, que penso que ho hem fet molt bé. A més he igualat el màxim registre golejador amb tres gols, així que penso que ha sigut un any molt bo i molt valorat.—A mi em senten molt bé! Sabem que la feina dels defenses és que el rival no marqui però en qualsevol moment estem preparats per fer gols. És una cosa que es porta a dins, has d’aprofitar qualsevol oportunitat per fer-li mal al contrari.—Com a tots els equips, fins i tot a nosaltres. Amb en Lluís Albesa treballem molt l’estratègia i últimament ens surten bé les coses. El que hem d’acabar d’arrodonir és poder-les posar totes dins i contra el Tenerife mirarem de fer-ho.