López Garai: «Estem fent una segona volta impecable»

Els roig-i-negres intentaran derrotar al CD Tenerife aquest dissabte a les 20.30 hores

Actualitzada 11/05/2018 a les 16:05

L'entrenador del CF Reus Deportiu, Aritz López Garai, ha alabat aquest divendres la campanya que està fent el seu equip, destacant una segona volta que, segons ell, ha estat «impecable».El tècnic basc ha tornat a la sala de premsa de l'Estadi Municipal de Reus després de la seva operació en una vàlvula del cor, de la que s'està recuperant a bon ritme.El seu equip ha sumat deu dels últims dotze en joc i viu un moment dolç en la taula classificatòria de la Lliga 1/2/3, amb 51 punts i l'objectiu de la salvació assegurat.López Garai aposta per «aprofitar aquest positivisme per allargar la ratxa» i derrotar el CD Tenerife en el duel que es disputarà a Reus aquest dissabte a les 20.30 hores.En tot cas, l'entrenador del Reus no es fia del conjunt insular. «Encara que un equip no aconsegueix l'objectiu pel que baralla i potser no ve amb el millor estat d'ànim, en un partit s'aparca tot», ha advertit.