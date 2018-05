Li surt una altra núvia a Sergio Tejera: l'Oviedo també el vol fitxar

El Tenerife hi està interessat, i també ho estarien el Cádiz i el Valladolid

Actualitzada 10/05/2018 a les 18:56

Sergio Tejera és un dels jugadors amb més pretendents de tota la plantilla del Nàstic. El centrecampista acaba contracte aquest 30 de juny, encara no ha renovat amb el club grana i, com a conseqüència, ha despertat l’interès de molts equips de Segona Divisió A. Diari Més va explicar que el Tenerife està darrere d’ell i, ara, també s’hi hauria sumat l’Oviedo, segons detallava El Desmarque.Els asturians s’estan jugant les darreres opcions d’intentar finalitzar en posicions de promoció d’ascens a Primera Divisió i, com el Tenerife, voldrien a Tejera per aportar la qualitat que el barceloní ja ha demostrat sobradament a Tarragona. Tot i baixar una mica el nivell aquesta temporada, Tejera és tot un ídol a la ciutat i, si acaba marxant, serà una baixa molt sensible, complicada de substituir.A Oviedo i Tenerife també se li sumarien altres conjunts com Valladolid o Cádiz, que també han sonat com a possibles destinacions d’un Sergio Tejera que aquesta setmana tornarà després de complir la seva sanció per acumulació d’amonestacions. Redacció