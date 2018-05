Els jugadors del primer equip visiten l'Escola de Futbol La Pastoreta

Els roig-i-negres han remarcat la importància de ser constants en els entrenaments i no deixar mai d’estudiar

Diversos integrants del primer equip del CF Reus Deportiu es van acostar el passat dijous al camp de l'Escola de Futbol La Pastoreta per visitar els entrenaments del centre formatiu de la ciutat. Borja Fernández, Antonio Sillero i Joan Campins han conversat una estona amb els joves jugadors de La Pastoreta, explicant-los els valors del club i les respectives experiències al món del futbol professional.Els roig-i-negres han remarcat la importància de ser constants en els entrenaments i no deixar mai d’estudiar. Per acabar, els futbolistes han resolt tots els dubtes i preguntes que han realitzat els nois i noies de l’escola reusenca.Posteriorment, els nois de López Garai han participat en diversos exercicis al costat dels joves jugadors de La Pastoreta, que han pogut compartir una bona estona amb alguns dels seus ídols. A més, el CF Reus ha fet entrega de material esportiu divers perquè puguin utilitzar-lo als entrenaments i també alguns obsequis del club roig-i-negre, com pòsters oficials del primer equip per a cada jugador, una pilota signada per tota la plantilla i entrades per al partit d'aquest dissabte contra el CD Tenerife (20:30 hores).Aquesta acció s'emmarca dins del projecte Tots som Reus, tots som CF Reus, que té l'objectiu de potenciar el lligam entre el CF Reus Deportiu i les diferents escoles de futbol formatiu de la ciutat. Aquestes visites s’han anat i s'aniran succeint en les pròximes setmanes, visitant la resta de clubs adherits a aquest projecte.