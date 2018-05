Els grups de bàsquet 3x3 per als Jocs ja estan definits

Aquesta disciplina esportiva és la primera vegada que es disputa en uns Jocs Mediterranis

Actualitzada 11/05/2018 a les 18:32

Els grups de la competició de bàsquet 3x3 dels Jocs Mediterranis ja estan decidits. L'especialitat es disputarà a l'Auditori Camp de Mart de Tarragona els dies 27, 28 i 29 de juny. Els aparellaments s'han definit de forma automàtica segons la classificació dels equips en el rànquing FIBA 3X3 del dia 1 de maig de 2018.La competició masculina la disputaran 14 equips que han quedat emparellats en quatre grups. El grup A està format per Eslovènia, Tunísia i Espanya. El grup B el formen Itàlia, Egipte i Grècia. Pel que fa al grup C, aquest estarà format per Andorra, Serbia, Croàcia i Portugal. Mentre que per al grup D, hi ha França, Turquia, Macedònia i Xipre.Mentre que en la femenina hi competiran 10 equips. Aquest només comptarà amb dos grups. L'A el formarà Andorra, Itàlia, Espanya, Sèrbia i Portugal. El grup B, en canvi, estarà format per França, Egipte, Eslovènia, Turquia i Grècia.El bàsquet 3x3 es disputarà en una pista de 15 metres d'amplària i 11 metres de llargària, l'equivalent a dividir la pista de basquetbol normal en dues meitats. En aquesta adaptació dels basquetbol, cada equip està format per 3 jugadors i se'ls permet realitzar un canvi.Els partits duren 10 minuts i el rellotge s'atura cada vegada que la pilota «és morta» o quan es produeix una falta. El primer equip que anota 21 punts o més guanya el partit si això succeeix abans dels 10 minuts. En cas d'empat, es jugarà la pròrroga fins que qualsevol dels dos equips faci 2 punts.Aquesta disciplina esportiva és la primera vegada que es disputa en uns Jocs Mediterranis.