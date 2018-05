Omar: «Són dies delicats que els futbolistes no els volem viure»

L’extrem del Nàstic assegura que «estem units i motivats»

Actualitzada 10/05/2018 a les 18:39

L’extrem canari del Gimnàstic de Tarragona Omar Perdomo es va mostrar aquest dijous trist per tot el que va succeir al final del partit contra Osasuna del passat cap de setmana, i encara que entén l’empipament de l’afició, va aprofitar la seva compareixença després de finalitzar l’entrenament que són «dies tristos», que «un futbolista no vol viure».El Nàstic va perdre aquest diumenge en el Nou Estadi davant l’Osasuna (0-2), i en acabar el partit un grup reduït de seguidors grana va increpar i va insultar als jugadors per, al seu entendre, no tenir l’actitud necessària sobre el terreny de joc. «Som els primers que volem guanyar. Ens deixem l’ànima cada entrenament i en cada partit», va assegurar Perdomo, que espera canviar la dinàmica diumenge que ve al Ramón Sánchez Pizjuán davant el Sevilla Atlético. Després de jugar contra els andalusos, només restaran tres enfrontaments per a finalitzar la temporada i, el futbolista, opina que és de vital importància sumar els tres punts per, així, no haver de patir fins el final.«Estem units i motivats i ho tirarem endavant», va apuntar l’extrem grana, que està convençut que aconseguint els tres punts de Sevilla les aigües tornaran al seu curs.Omar Perdomo, arribat aquest passat mercat d’estiu procedent del Tenerife, no ha gaudit del protagonisme que desitjava. Ha participat, en Lliga, en setze enfrontaments, i només en set d’ells ho ha fet com a titular. Ha aconseguit marcar dues dianes en els 706 minuts disputats tot i que les lesions tampoc l’han respectat del tot durant el curs.