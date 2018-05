La Women Race El Corte Inglés canvia de data pels Jocs Mediterranis

Se celebrarà el 10 de juny al matí i es preveu que hi participen prop de 2.000 persones

Actualitzada 10/05/2018 a les 14:24

La cinquena edició de la Women Race El Corte Inglés ha canviat enguany la seva data de celebració per poder disputar-se poc abans dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Concretament, serà el dia 10 de juny quan donarà inici una prova que pretén aplegar 2.000 competidors en una cursa que està destinada al públic femení, encara que els homes també hi poden participar. Això sí, mai entraran en cap classificació.La prova arrencarà a dos quarts de deu del matí i comptarà amb dos tipus de categories. La primera, segons edat, on hi haurà la infantil (12-15 anys), la júnior (16-19), la sènior (20-45), veterans (45-60) i la de majors de 60 anys. També es pot córrer sola, o fer-ho en la categoria de dues germanes, en la de dues amigues, en la de tres amigues o en la de mare i filla. Tot, per a aportar originalitat i un toc de diversió a una prova que, any a any, va creixent a la ciutat tarragonina.La cursa compta amb un recorregut de cinc quilòmetres amb arrencada i arribada a la Rambla del President Companys, davant del Corte Inglés de Tarragona. Passarà pels principals carrers de la ciutat, com la Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani, la Via de l’Imperi Romà, l’avinguda Catalunya i la Rambla Francesc Macià.Com cada any, la Women Race El Corte Inglés tindrà un caire clarament solidari. És una prova que està organitzada per l’Associació Esportiva Ciutat Vella, una entitat sense ànim de lucre que s’encarrega de promocionar la cultura de l’esport com a eina educativa. El seu president, Jordi Iborra, detallava que «les inscripcions es podran realitzar online o presencialment. En aquesta edició, a causa del canvi de normativa, els menors de setze anys no podran inscriure’s per internet, i ho hauran de fer acostant-se a la cinquena planta d’El Corte Inglés». El preu de les inscripcions és de 9 euros via presencial, o 9,40 euros online.Hi haurà samarretes, gorres i un buf, els beneficis dels quals aniran a parar a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). A més, es mantindrà obert el Dorsal Zero, on es podran realitzar totes les aportacions que es vulguin.A banda, es realitzaran activitats complementàries, com ara classes de pilates (29 i 31 de maig al Serrallo) i una sessió de zumba (el dissabte 2 de juny a la Rambla Lluís Companys).