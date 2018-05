Ja es coneixen les nou proves dels Jocs cancel·lades

Les categories eliminades pertanyen a les especialitats de boxa, atletisme, lluita, tir olímpic i halterofília, entre d'altres

Actualitzada 10/05/2018 a les 16:06

El Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis ha aprovat durant la seva estada a la ciutat alguns canvis del programa esportiu de Tarragona 2018. Es tracta de la supressió de tan sols 9 proves esportives, de les 237 previstes. Aquestes proves s'exclouen finalment del programa esportiu definitiu dels Jocs per tal d’evitar tenir proves amb baixa participació d’atletes.Aquestes són: la prova d'atletisme de T54 1.500 metres masculí; en l'esport de boles la raffa individual femení i la raffa dobles tant femenina i masculina; la prova de lluita de 125 kg masculina; la boxa de -49 kg masculina; el tir olímpic Skeet masculí; l'halterofília de -62 kg masculina; i la prova de rem doble sculls lleuger (LW2x) femenina.La suspensió de proves és un fet habitual en qualsevol esdeveniment esportiu de característiques similars. Cal destacar que el llistat de proves anul·lades no suposa l'eliminació de cap esport del calendari esportiu, fet que sí es va donar en l'anterior edició a Mersin 2013, on es van suprimir el bàsquet femení i l'hípica.En canvi, a Tarragona 2018, amb tres esports més respecte Mersin (triatló, bàsquet 3x3 i golf), i la inclusió del waterpolo femení, només s'han suprimit 9 proves, demostrant la gran implicació dels Comitès Olímpics Nacionals participants amb els Jocs Mediterranis Tarragona 2018. En total s’hi disputaran 33 disciplines esportives repartides en 16 municipis seu.