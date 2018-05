Conjura entre Andreu i la plantilla: sis punts i l'objectiu estarà completat

El màxim responsable del Consell d’Administració del Nàstic anima als jugadors a guanyar a Sevilla i a casa contra la Cultural

Actualitzada 09/05/2018 a les 20:56

El president del Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, es va reunir ahir amb la plantilla del primer equip grana en una reunió que va ser molt productiva i que va servir perquè club, direcció esportiva, cos tècnic i futbolistes anessin tots a una.Resten quatre enfrontaments per finalitzar la temporada i, actualment, el Nàstic compta amb 43 punts. Amb aquests números, la consigna va ser molt clara: sumar sis punts per a poder assegurar-se la categoria. Va ser una conjura entre les dues parts, després de la qual ja es parlarà del que s’hagi de parlar. Ara, només val pensar en sumar els tres punts a Sevilla contra el Sevilla Atlético (aquest diumenge, a les sis de la tarda) i, després, en derrotar a la Cultural y Deportiva Leonesa al Nou Estadi (dissabte 19 de maig, a les quatre de la tarda).En els darrers dies ha existit un clima de tensió al Nàstic que ha motivat que el president hagi hagut d’agafar les regnes, baixar al vestidor, calmar els ànims però, això sí, exigir que la gent faci la feina, ja que el club l’està fent amb ells. No és que la situació classificatòria sigui crítica. Sí és preocupant, però el Nàstic suma quatre punts més que la zona de descens a Segona Divisió B.El problema dels nervis i de tot el que ha succeït fins ara arrela, en gran part, de la decebedora derrota patida fa dues jornades a Lorca (1-0) contra un equip que ja sabia que havia descendit de categoria, però que va demostrar molta més intensitat sobre la gespa. De fet, va semblar que només un dels dos conjunts volia guanyar el partit. Andreu va reclamar que entrenador i jugadors demanessin «perdó», però Nano, tècnic del primer equip, no ho va fer inicialment. Després, a Twitter, sí que es va «disculpar» per la imatge donada, alhora que va demanar «unitat». Aquesta unitat és la que també es va reclamar durant la reunió d’ahir, la qual va ser molt positiva, per a les dues parts. La derrota davant de l’Osasuna aquest diumenge també va ser dolorosa, sobretot per les greus errades que es va produir en els dos gols per part de la defensa grana. A més, després del partit es van registrar incidents entre l’afició i el director esportiu, Emilio Viqueira, que van acabar d’embrutar una setmana que va esquitxar a l’inici de la present setmana. Les coses s’han suavitzat i Andreu espera que, després de la reunió d’ahir, l’equip pugui tornar amb tres punts de Sevilla.