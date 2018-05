Sortejats els grups de les modalitats d'equip dels Jocs Mediterranis

Amar Addadi aventura que seran els Jocs «amb més participació de la història» en un acte en el qual hi assisteixen els seleccionadors d’handbol

Actualitzada 09/05/2018 a les 19:53

Els equips de les diferents seleccions que prendran part en els Jocs Mediterranis 2018 ja saben contra qui competiran durant l’esdeveniment esportiu, que es desenvoluparà entre el 22 de juny i l’1 de juliol.El Palau Firal i de Congressos va acollir aquest dimecres a la tarda els sortejos de les modalitats de waterpolo, voleibol, handbol i futbol. Amb Amar Addadi presidint l’esdeveniment, Josep Fèlix Ballesteros i Javier Villamayor seguint-los atentament i la resta de personalitats i de representants esportius asseguts a la Sala Eutyches del Palau, el sorteig, d’una hora de durada, no va decebre. Amb els mateixos bombos que utilitzen els nens de Sant Ildefons per cantar la Loteria de Nadal, una per una, totes les boles van entrar en joc.Amar Addadi, president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM) va aventurar que «aquests seran els Jocs amb més participació, crec que batrem un rècord, ja que s’han afegit dues modalitats esportives respecte als darrers Jocs. Estem a la fase final de la preparació dels Jocs, i estem molt serens, amb molta confiança que seran uns grans Jocs».Pel que fa al sorteig, el waterpolo masculí comptarà amb Sèrbia, Montenegro, França i Portugal en el grup A, i amb Grècia, Itàlia, Espanya i Turquia en el B. El voleibol femení queda de la següent manera: Espanya, Grècia i Portugal en el grup A i Itàlia, França i Turquia en el B.L’encarregat de treure les boles en les dues modalitats de voleibol va ser Vlado Stevovski, entrenador del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau i una de les persones més representatives en la història del voleibol tarragoní. Ell va «decidir» que Espanya quedés enquadrada, en el grup C, amb la «seva» Macedònia i amb Egipte. Pel que fa a la resta de grups, Itàlia, Portugal i Grècia a l’A, França, Algèria i Croàcia en el B i Tunísia, Turquia i Albània en el D. El voleibol femení també es divideix en tres grups. En l’A hi competiran Itàlia, Xipre i Grècia. En el B, Turquia, Espanya i Bòsnia Herzegovina. En el C, Croàcia, França i Albània. En el D, Algèria, Egipte, Portugal i Eslovènia.Amb la participació dels seleccionadors masculí i femení de la modalitat, es va celebrar el sorteig d’handbol. Jordi Ribera Romans (selecció masculina) i Carlos Viver Arza (selecció femenina) van avançar que arribaran «amb els millors esportistes possibles», que seran una barreja dels habituals i d’altres jugadors i jugadores que puguin preparar-se i mostrar-se de cara a cites futures.Els grups en categoria masculina els formen Espanya, Eslovènia, Grècia, Itàlia i Portugal (A); Croàcia, Itàlia i Algèria (B); Espanya, Grècia i Portugal (C); i Egipte, Sèrbia, Turquia i Macedònia (D). L’handbol femení tindrà dos grups de cinc equips cadascun: l’A serà per A Espanya, Eslovènia, Grècia, Itàlia i Portugal; i, el B, per a Montenegro, Sèrbia, Turquia, Macedònia i Egipte.Finalment, el futbol, amb l’exporter, entre d’altres, del Nàstic, Felip Ortiz com a cara visible, va deixar Espanya enquadrada amb Algèria i Macedònia; el grup B és per al marroc, Itàlia i Líbia, mentre que el darrer, el C, el compondran Turquia, França, Gràcia i Bòsnia-Herzegovina. A més, tots els calendaris van quedar definits, amb què tothom sap contra qui jugarà i els dies de competició que haurà d’afrontar.