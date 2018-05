Ledes i Juan Domínguez, vèrtebres intocables al mig del camp

El portuguès és el tercer jugador més utilitzat, i el gallec suma 12 jornades disputant tots els minuts

El més passador

Pensar en el mig del camp del CF Reus és fer-ho en dos noms propis: Gus Ledes i Juan Domínguez. Tant el portuguès com el gallec s’han convertit en intocables a la zona de creació, i aporten al conjunt una superioritat i qualitat del tot envejable en aquesta parcel·la. No sorpren que Ledes sigui el tercer futbolista que suma més minuts, 3.023, només per darrere de Badia i Olmo; ni que Domínguez sigui qui acumula més partits disputant el total dels 90 minuts, un total de 12.L’ex del Deportivo de la Coruña va fer un salt important en el duel contra el Nàstic al Nou Estadi. El derbi el va consagrar com un dels millors de la plantilla, un intocable que vertebra i equilibra l’equip tant en fase ofensiva com defensiva. Des de la jornada 26 ha jugat tots els partits, acumulant un total de 13 participacions consecutives des de l’onze. De fet, ha estat titular en 26 dels 29 partits que ha disputat fins ara.La seva feina és vital per al CF Reus, ja que actua de connexió entre les fases defensives i atacants actuant com un pèndul. És el cinquè futbolista de camp amb més recuperacions, 169, i qui més duels guanya, 148, a més de ser el segon home de la plantilla que rep més faltes. Moltes d’aquestes les provoca en la sortida de pilota, quan el rival pressiona, fet que ajuda als seus a obrir els pulmons i oxigenar les jugades.Juan Domínguez viu gairebé sempre instal·lat al cercle central, sempre buscant l’espai entre els rivals per oferir línies de passada i ajudar a la construcció de la jugada tant si la pilota ve de la defensa com de l’atac. És capaç de rebre, girar sobre el seu propi eix, i trobar un company. La tasca és similar a la que du a terme Gus Ledes, si bé el portuguès gairebé sempre s’instala entre els centrals. Aritz López Garai ja va destacar la seva major utilitat veient el futbol de cara que d’esquena, fet que l’ha convertit en el migcentre indiscutible de l’equip.La seva ubicació al terreny de joc fa que pels peus de Ledes hi passi gairebé tot el futbol del CF Reus. Així, es converteix en el futbolista de la plantilla que més passades ofereix. De les 1.698, només 275 són en llarg, sent també el jugador que més passades en curt realitza amb un total de 1.423.Però la feina de Ledes no és només la de crear, ja que també fa un treball molt brut per a recuperar pilotes. És el segon home de camp, sense comptar Badia, que més recuperacions acumula, 187, i el que més faltes rep, 57.Bartolo no podrà comptar, aquest dissabte, amb Ledes, qui va veure la desena groga al Miniestadi i haurà de complir partit de sanció. Una posició difícil de substituïr, tenint en compte que el portuguès només s’ha perdut tres partits i ha sigut titular en els 35 que ha disputat aquest curs.