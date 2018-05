El Reus Deportiu disputa, aquest cap de setmana a Porto, la Final Four de la Lliga Europea

Actualitzada 08/05/2018 a les 20:29

El Barça, primer rival

El repte portuguès

El Reus Deportiu viatja, aquest dijous, cap a Portugal per intentar repetir la corona europea. Aquest cap de setmana Porto acull la Final Four de la Lliga Europea d’hoquei patins, a la qual els roig-i-negres hi arriben com a vigents campions després d’imposar-se, en la temporada anterior, a la final disputada a Lleida.Els homes que dirigeix Jordi Garcia arriben a aquesta cita després de caure derrotats, en l’anterior cap de setmana, a la pista de l’Igualada. Un duel que, per a Àlex Rodríguez, no ha d’influir a Portugal: «És una competició totalment diferent i les il·lusions estan al cent per cent centrades en portar la copa cap a Reus», assegura el jugador osonenc. En aquest sentit, el tècnic Jordi Garcia lamenta «el fet de no tenir opcions a la lliga ha fet llarg» tot el temps transcorregut des de la seva classificació per a la Final Four: «Des que vam eliminar el Liceo ens hagués agradat que hagués sigut tot seguit», afegeix.Garcia, que debuta aquest curs a la banqueta reusenca, es mostra «molt il·lusionat i satisfet; quan fitxes per ser entrenador del Reus esperes poder jugar aquests partits». A més, es mostra molt confiat de cara a les aspiracions dels seus, veient «l’equip preparat per lluitar i repetir la Champions».El Reus Deportiu disputarà la segona semifinal del torneig, dissabte a partir de les 16:30 hores contra el Barça. El conjunt blaugrana arriba a la Final Four després d’alçar el títol de lliga, un fet que tampoc espanta la plantilla reusenca: «Ells ens coneixen i nosaltres el coneixem a ells, portem setmanes preparant el partit», exposa Rodríguez. Per a Raúl Marín, capità del Reus Deportiu, l’equip té «la lliçó apresa amb el Barça», qui considera «sempre favorit per arribar a les finals, però nosaltres tenim les mateixes possibilitats i no hi ha cap rival que no pugui guanyar la Champions».Els de Jordi Garcia poden presumir d’haver vençut el Barça aquesta temporada. Aquell duel va deixar el guió a seguir per poder repetir victòria: «Hem de mirar-los a la cara i ser ambiciosos, arribar a porteria i que detectin que som valents per incomodar-los, i tenir efectivitat i que ells no tinguin el dia», exposa el tècnic del Reus. Garcia afegeix que, els blaugrana, «per potencial estan per sobre de qualsevol altre equip».En cas de vèncer el Barça a semifinals, la lluita pel títol enfrontaria els del Baix Camp amb un equip portuguès, ja que Porto i Sporting disputen l’altre bitllet per a la final. Els primers, a més, són els amfitrions, fet que els converteix en, encara més, favorits. Jordi Garcia considera «molt bonic» poder arribar a disputar la final contra el Porto, «guanyar allí encara tindria més mèrit». En cas de vèncer en el duel de dissabte davant el Barça, el Reus Deportiu jugaria la final diumenge a les 13:30 hores.