Comencen a construir les graderies de la piscina olímipica

L’equipament l’inaugurarà el 31 de maig Soraya Sáenz de Santamaría

Actualitzada 08/05/2018 a les 16:53

Tarragona està ultimant els detalls per a la celebració dels Jocs. Encara queda molta feina per fer, però les obres que hi ha en marxa van per bon camí i estaran enllestides a temps, com és el cas de les graderies de la piscina de Campclar, que s’han posat en marxa aquesta mateixa setmana.Aquestes graderies tindran capacitat per a 800 persones i serviran perquè tots els amants d’aquesta modalitat esportiva puguin assistir a una de les competicions més vibrants, com serà la de natació. El waterpolo també tindrà protagonisme a la piscina del barri tarragoní.Cal recordar que el pròxim dijous 31 de maig, la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, serà l’encarregada d’inaugurar les obres d’una construcció que ha tingut un cost d’1,7 milions d’euros i que serà un dels llegats estrella que deixarà aquest esdeveniment esportiu a la ciutat.