Quatre jornades de marge per escalar fins les deu primeres places

Amb la permanència a la butxaca, el principal objectiu és millorar els 55 punts de l’any passat

Actualitzada 07/05/2018 a les 20:54

Objectiu primer terç

Aquest dissabte el CF Reus pot deixar sentenciada la permanència de manera matemàtica davant el CD Tenerife (20:30 hores). Els roig-i-negres en tenen prou amb puntuar, però la derrota també els podria servir si el Córdoba no guanya. Sigui com sigui, els reusencs podran celebrar, amb la seva afició, que la temporada següent continuaran defensant la capital del Baix Camp en el futbol professional.Contant la de dissabte, l’equip podrà presumir de signar la salvació amb quatre jornades de marge. Aquest fet millora el registre del curs passat, quan la permanència es va lligar, de manera virtual, en la 39ª jornada, és a dir, amb tres de marge. La situació va ser similar, ja que es va assolir amb els mateixos 51 punts que els roig-i-negres van aconseguir dissabte passat al camp del Barça B.La jornada 39, doncs, és sinònim de celebració. Aquest cap de setmana equip i afició podran festejar la permanència matemàtica a l’Estadi Municipal. En la campanya anterior, la mateixa jornada 39 va viure la celebració de la permanència virtual al feu roig-i-negre, després que l’equip llavors entrenat per Natxo González superés el Sevilla Atlético per 2-1. Amb tot, els del Baix Camp van haver d’esperar a la jornada següent per a que les matemàtiques certifiquessin un any més a Segona Divisió.Posant la vista en l’any anterior, el CF Reus arriba a la xifra de 51 punts amb una jornada més de marge. Així, si el curs passat podia assolir un màxim de 60 unitats, enguany es pot arribar a situar amb un total de 63. Això sí, hauria de guanyar tots els partits que queden i que l’enfrontaran a Tenerife i Córdoba a casa, i a Granada i Alcorcón a domicili.Imposar-se a canaris i andalusos, els dos únics rivals restants que estan per sobre el CF Reus a la taula, els permetria lluitar per intentar complir un dels objectius plantejats per la directiva. El Conseller Delegat Joan Oliver va declarar que la intenció d’aquesta campanya era que aquest curs es finalitzés en el primer terç de la classificació, el que suposaria finalitzar en setena o vuitena posició.Hores d’ara, aquest objectiu sembla missió impossible. Els roig-i-negres no només haurien de guanyar els quatre partits restants, sinó que haurien d’esperar que els rivals que té per sobre i podria atrapar (un total de set) es deixéssin molts punts.Així, doncs, l’objectiu que sembla més assumible és finalitzar entre els deu primers, millorant l’onzena plaça i els 55 punts signats el curs passat. El CF Reus en tindria prou igualant el registre de set punts aconseguits en les últimes quatre jornades en l’anterior campanya.