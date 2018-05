Nàstic i Reus lideren el seguiment femení a Twitter

Lorca i Sevilla Atlético, a la cua

Actualitzada 08/05/2018 a les 17:44

El Nàstic de Tarragona i el CF Reus són els dos equips que lideren el rànquing de seguiment de públic femení a Twitter, segons un estudi que ha realitzat la plataforma de televisió Sky.Segons detalla l’esmentat informe, entre els 22 clubs que militen a la Segona Divisió A, els dos tarragonins són els que estan per sobre de la resta pel que fa a audiència femenina, amb un 26% per cent del total, molt per sobre de la resta.Els altres equips que superen el 20%, però que no s’acosten ni a Nàstic ni a Reus són Osasuna, Alcorcón, Barcelona B, Albacete i Granada. Pel que fa a les comunitats tuitaires més potents, destaca el lideratge del Rayo Vallecano, amb 381.000 persones que el segueixen. Cal recordar que els madrilenys són actualment els líders de la categoria i que apunten clarament a Primera Divisió.El segueixen el Granada (337.000) i el Valladolid (299.000). Pel que fa als clubs que tenen un seguiment menor, el que lidera aquest rànquing negatiu és el Lorca (19.900), seguit del pròxim rival del Nàstic, el Sevilla Atlético (26.500).