Nàstic i Reus coneixen els àrbitres del cap de setmana

Víctor Areces Franco i Jorge Valdés Aller

Actualitzada 08/05/2018 a les 13:37

L'asturià Víctor Areces Franco i el castellano-lleonès Jorge Valdés Aller seran els àrbitres encarregats de dirigir el Sevilla Atlético-Nàstic i el Reus-Tenerife d'aquest cap de setmana.Areces Franco és un col·legiat que té una mitjana de targetes grogues de 5,45 per enfrontament disputat, i de 0,25 vermelles per duel.No és, precisament, un col·legiat que li hagi anat bé al Nàstic aquesta temporada. Va dirigir la derrota dels tarragonins de la primera volta contra la Cultural Leonesa (2-0) i també va ser l'encarregat de xiular el Nàstic-Tenerife (1-2) de la 29a jornada de Lliga.També ha dirigit dos enfrontaments en els quals hi ha participat el filial sevillista i ambdós van acabar amb derrota: 2-1 a Albacete i 0-3 a Almería.Jorge Valdés Aller té una mitjana de grogues de 5,4 per partit aquesta temporada, i de 0,1 vermelles, ja que només n'ha mostrat dues.El Reus no té gaire bons records d'aquest col·legiat. Deixant de banda la victòria contra l'Almería (1-0) de la 32a jornada, els reusencs han patit dues derrotes que van fer mal. A la desena jornada, 0-2 contra el Rayo Vallecano i, a la 20a jornada, 5-0 davant del Córdoba.