Ja es coneixen els horaris de la 40a jornada de Segona

Nàstic-Cultural Leonesa i Granada-Reus

Actualitzada 08/05/2018 a les 12:37

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha fet oficials els horaris de la 40a jornada del campionat de Lliga de Segona Divisió A.En aquesta, el Nàstic de Tarragona rebrà la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa i el CF Reus juga al Nuevo Los Cármenes contra el Granada.El conjunt de la ciutat de Tarragona jugarà el dissabte dia 19 de maig, a partir de les quatre de la tarda, mentre que el Reus serà qui tancarà el dissabte, jugant a dos quarts de nou de la nit.El Nàstic, segurament, encara tindrà en joc la permanència i s'enfrontarà contra un dels equips que es disputaran les dues places de descens que queden per assignar.Per la seva banda, el Reus tindrà la meta de guanyar per acabar el més amunt possible.