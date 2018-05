El migcampista pateix una lesió de grau 1-2 en el lligament lateral intern dret i estarà entre dues i quatre setmanes de baixa

Fali podria dir adéu a la temporada a causa de la lesió que es va produir en la sessió preparatòria d’aquest dilluns. El centrecampista del Gimnàstic de Tarragona pateix una lesió de grau 1-2 en el lligament lateral intern del seu genoll dret i, segons les estimacions del club, podria estar de baixa durant un període aproximat d’entre dues i quatre setmanes.Si, finalment, fos un mes el temps de baixa, el valencià es perdria tots els partits que resten d’aquesta campanya i, en el millor dels casos, en el qual la lesió el mantingués apartat dels terrenys de joc dues setmanes, no podria jugar ni a Sevilla ni a casa contra la Cultural, sent dubte de cara als dos darrers partits de Lliga (a Osca i a casa, davant del Rayo Vallecano). El que està clar és que la lesió ha estat tot un contratemps tant per al club com per al mateix futbolista, ja que estava rendint a un bon nivell darrerament.El centrecampista defensiu del Nàstic va caure lesionat durant l’entrenament d’aquest dilluns, el primer de la present setmana, i es van encendre totes les alarmesFali va fer un mal gest amb la seva cama dreta i va cridar molt a causa del dolor. Aquest era un indicatiu que la lesió no seria lleu i que no es tractaria simplement d’unes molèsties. El futbolista, que no acostuma a perdre’s partits per estar en el dic sec, era una peça indispensable per a Nano Rivas, ja que, en tots els duels en els quals ha estat disponible, a excepció del del passat cap de setmana contra l’Osasuna, ha sortit com a titular. També s’ha perdut un altre duel però per sanció.La baixa de Fali té complicada solució, ja que tot i que hi ha futbolistes de similar perfil a l’equip, cap d’ells compta amb les característiques del jove valencià. Jon Gaztañaga i Xavi Molina, futbolistes que poden actuar tant de migcampistes defensius com de defenses centrals, són jugadors que es podrien adaptar perfectament a la situació de l’equip i ocupar la plaça que deixarà el «7» a causa de la seva lesió. Ara bé, cap dels dos té tan bon joc aeri com el recentment lesionat, ni entén la sortida de pilota de la mateixa manera. A més, Xavi Molina està completament consolidat a la defensa, i avançar la seva posició significaria moure peces que, ara mateix, no són necessàries de variar a l’equip.Fali ha disputat un total de dotze enfrontaments amb el Nàstic, més els vint que va jugar amb la samarreta del FC Barcelona B. En total, 32 partits que posen de manifest la importància d’un futbolista que, als seus 24 anys, s’ha consolidat completament a la categoria de plata del futbol espanyol.