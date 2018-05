Orgull Grana «lamenta» els enfrontaments amb Viqueira fora del camp

Asseguren que deixaran aparcats els problemes fins a final de temporada

Actualitzada 07/05/2018 a les 15:32

El grup d'aficionats Orgull Grana ha emès un comunicat a través del seu compte a Facebook, on ha volgut aclarir els fets que van succeir ahir després del partit del Nàstic contra l'Osasuna.Al comunicat asseguren que «lamentem molt la situació, i som els primers que volem estar a dalt, trobem injustificable certes actituds». Segons Orgull Grana, consideren que no és moment de crear conflictes, per la qual cosa aclareixen que «no deixarem d’animar al Nàstic, guanyi, empati o jugui a regional».L'agrupació ha assistit aquest matí a l'entrenament de l'equip grana «per deixar clar que la nostra preocupació és la salvació i no pararem fins aconseguir-la», han assegurat. També han afegit que «deixarem de banda les nostres diferències fins a final de temporada».Aquest diumenge es van viure moments de tensió fora del camp del Nàstic. L’afició va centrar les seves crítiques en el director esportiu, Emilio Viqueira, i li van demanar la seva dimissió en nombroses ocasions durant el partit.L’enfrontament entre l’afició i Viqueira es va traslladar fora del camp, on va ser increpat ell i la seva família. El director va sortir del cotxe i va encarar-se amb algunes persones. Finalment, els ànims es van calmar.