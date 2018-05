Máyor es retroba amb el gol per assegurar un any més de plata

El davanter va anotar la seva segona diana del curs després de l’aconseguida en la quarta jornada a l’Estadi

L’hombra de Lekic

La victòria d’aquest dissabte al Miniestadi deixa el CF Reus amb els dos peus a la Segona Divisió. El conjunt de la capital del Baix Camp s’assegura una tercera temporada al futbol professional, si bé aquesta assegurança és virtual i encara no matemàtica. Els de Garai, que divendres va ser operat amb èxit d’una vàlvula del cor, tenen 12 punts de marge respecte el descens. Precisament 12 són els punts que queden per disputar-se. Per baixar, el CF Reus ho hauria de perdre tot i que el Córdoba ho guanyés tot, amb l’al·licient que catalans i andalusos es veuran les cares el darrer cap de setmana de maig a l’Estadi.Els tres punts al feu del Barça B es van sumar gràcies a una solitària diana de Máyor. El davanter roig-i-negre anotava tot just el seu segon gol d’aquesta temporada, després del que va signar en la quarta jornada, a casa, contra el Numancia. Aquell també va servir perquè el CF Reus signés una victòria, la primera del curs. Máyor, doncs, trencava una sequera de 34 jornades, un total de vuit mesos.Els registres del punta alicantí contrasten amb els de la temporada passada. En el debut dels roig-i-negres al futbol professional, Máyor va anotar set gols, compartit el títol de màxim realitzador amb Fran Carbia. En l’anterior campanya, el d’Aspe va ser el protagonista de la punta d’atac, ja que gairebé només es va repartir els minuts amb Edgar hernández mentre Chrisantus queia en l’oblit. A tot això, aquest últim acumula un total de 5 gols en 13 partits aquest any al Real Murcia de Segona Divisió B.L’arribada de Dejan Lekic va revolucionar el CF Reus. El serbi ha suposat un dur competidor per a Máyor, que en els darrers partits ha cedit la seva titularitat al serbi. De fet, Máyor no ha pogut gaudir de la regularitat necessària aquesta campanya. La lesió en el duel a casa contra el Rayo va truncar la seva dinàmica, i quan l’equip millor ha competit s’ha trobat amb la titularitat de Lekic.Amb tot, Máyor acumula un total de 1.549 minuts en 23 partits pels 1442 minuts en 26 partits de Lekic. Ni l’aposta pel 4-4-2 en un tram de la temporada va beneficiar els dos futbolistes, que acumulen, només, 273 minuts coincidint sobre el terreny de joc. De fet, el de dissabte al Mini va ser el segon onze que compartien Máyor i Lekic. Abans ho havien fet contra l’Alcorcón a l’Estadi (1-1).La curta trobada dels dos punta al camp, però, va donar els seus fruits amb el gol que Lekic va signar, amb assistència de Máyor, en la victòria (2-0) contra el Sevilla Atlético davant l’afició reusenca.