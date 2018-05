Lucrecia i 'Los Lunnis' posaran música als Jocs Mediterranis Tarragona 2018

L’actriu i cantant omple el Palau de Congressos i avança que el ‘Lunnis de Leyenda’ d’aquest cap de setmana estarà dedicat a l’esdeveniment esportiu

Lucrecia se suma al projecte Tarragona 2018. L’actriu i cantant serà la protagonista principal d’una cançó dedicada als Jocs Mediterranis. Ho va explicar ella mateixa, durant la seva visita al Palau Firal i de Congressos, en un acte multitudinari en el qual hi van assistir centenars de nens arribats de diverses escoles.La cubana és una persona que sempre arrossega a les masses i, sobretot, al públic infantil, que no va voler faltar a una cita en la qual s’ho van passar d’allò més bé, escoltant una veu que els és molt familiar. És la presentadora de Los Lunnis, a RTVE.Moments abans de començar l’acte oficial, Lucrecia va expressar la seva satisfacció per poder sumar-se al projecte de Tarragona 2018. Va destacar que «estem molt feliços, perquè estem de celebració. Interpretarem aquesta cançó dels Jocs Mediterranis, i estem molt contents. És importantíssim estar aquí tots presents». No va voler donar detalls sobre l’himne, encara que va apuntar que «les cançons de Lunnis de Leyenda es basen en la positivitat, en les ganes de créixer, que tots els nens estudiïn, tinguin valors i coneguin l’esportivitat. Això és justament el que canta el cor». «És un himne molt bonic, però no cantaré res. Espero que dissabte tothom en pugui gaudir», va insistir, en ser preguntada per l’enigmàtica cançó, que aquest dissabte es podrà escoltar per primera vegada a Lunnis de Leyenda.Per a Lucrecia, els Jocs signifiquen «esportivitat, lluitar per un somni i aconseguir-lo, i tenir clar que no tothom guanya, que l’important és participar». Sobre la ciutat, va destacar que «Tarragona és una ciutat molt bonica. Té molts monuments, el mar, la part culinària, la seva gent... Aquest esdeveniment serà molt important tant per la seva vessant esportiva però, sobretot, en l’econòmica».Al Palau Firal i de Congressos, entre d’altres, hi van fer acte de presència l’alcalde i president dels Jocs Mediterranis, Josep Fèlix Ballesteros, i el regidor comissionat dels Jocs, Javier Villamayor. El mateix Palau acollirà aquest dimecres el sorteig dels emparellaments de les diferents disciplines esportives. L’acte arrencarà a les cinc de la tarda, el dia després de tancar les inscripcions.