Bruno Hortelano torna a la competició després dos anys lluny de la primera línia

L’atleta anuncia a Twitter el seu retorn, encara que no especifica ni quan serà ni on

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:41

Bruno Hortelano tornarà a la competició en breu. Segons va assegurar el mateix atleta en el seu compte de Twitter, està completament preparat per tornar al màxim nivell després d’haver superat la seva lesió de llarga durada.Hortelano va néixer a Austràlia però té estrets vincles familiars a l’Espluga de Francolí. Entre d’altres, va aconseguir ser campió d’Europa de 200 metres, és el plusmarquista nacional de 100 i 200 metres.Cal recordar que Hortelano va patir un greu accident de trànsit el 5 de setembre del 2016, el mateix any en el qual va aconseguir ser campió d’Europa. Després de l’accident, l’esportista va decidir no competir al màxim nivell i, quan ja estava completament recuperat, va patir una grip que va durar més del compte i d’altres molèsties, com una pubàlgia, que l’han impedit competir al màxim nivell. Ara, a Twitter, ha anunciat que torna a la competició, encara que no ha desvelat on. «Tinc una cosa que explicar-vos. Torno a competir! La meva primera cursa en gairebé dos anys. Sabeu a quina ciutat. A veure si l’encerteu!».