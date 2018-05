Nano Rivas: «No crec que un relleu a la banqueta sigui la solució necessària»

El tècnic del Nàstic confia en la permanència

Actualitzada 06/05/2018 a les 14:46

Nano Rivas, entrenador del Nàstic, va dir després del partit que «sincerament, crec que l’equip no ha merescut perdre, i ens han matat dos detalls. En el segon gol no ens podem aturar com ho hem fet encara que haguem vist la bandera aixecada».El tècnic grana no creu que un relleu a la banqueta sigui la solució als problemes de l'equip. «No crec que sigui la solució, però respectaria qualsevol cosa», ha assegurat, tot deixant clar que creu que el Consell d'Administració està del seu costat: «Sento que confien en mi».Assumeix la culpa del resultat i de la situació, ja que «la responsabilitat és meva perquè sóc l’entrenador. Les coses no estan anant tan bé com voldríem i assumeixo la meva responsabilitat» i es troba capacitat per treure la situació endavant: «Estic fort, estic bé. Sempre tracto de donar-li normalitat a les situacions. Estic fotut perquè hem perdut, però no queda una altra que posar-li dos collons a això, i treure-ho endavant».Finalment, ha destacat que entén perfectament com es pot sentir l'aficionat. «Entenc que estiguin disgustats, però els necessitem. Quan acabi la temporada, ja farem valoracions. Tots junts farem més perquè l’equip es quedi a Segona Divisió», ha sentenciat.