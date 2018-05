Incidents entre Viqueira i l'afició fora del camp

El director esportiu i alguns aficionats, que van demanar la seva dimissió durant el duel, van tenir una forta discussió al pàrquing

L’afició del Nàstic va centrar les seves crítiques en el director esportiu, Emilio Viqueira. Al llarg de l’enfrontament, van demanar la seva dimissió en nombroses ocasions entenent que té gran part de culpa del que li està succeint a l’equip.L’enfrontament entre l’afició i Viqueira es va traslladar fora del camp, on es van viure moments de molta tensió. Aficionats del Nàstic van increpar al màxim responsable esportiu de l’entitat fins al punt que alguns d’ells van insultar a la família del gallec. En el moment en què això va succeir, ell va sortir del cotxe (estava marxant del camp) i va encarar-se amb algunes persones.En aquest moment, els Mossos d’Esquadra estaven passant per allí i van mitjançar perquè la cosa no anés a més. Els nervis van anar baixant de to fins que tot es va calmar i Viqueira i la seva família van poder marxar a casa. L’afició va centrar els seus crits, durant el partit, en el director esportiu i en els jugadors, als quals van catalogar de «mercenaris». El gran problema de rerefons era que la gent estava molt cremada pel duel de Lorca, que va ser lamentable per part del Nàstic, i ho van pagar amb el responsable dels fitxatges per part d’una afició que també va demanar la dimissió de Nano.