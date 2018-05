Èxit de participació i solidaritat en la Cursa de la Dona de Reus

La sisena edició de la cita ha aplegat unes 2.000 corredores

La Cursa de la Dona de Reus ha batut récords en la seva sisena edició. Per primera vegada s'ha fregat la xifra de les 2.000 participants que ha permès sumar 11.180 euros que es destinaran a FUNCA, la fundació per a la investigació i la prevenció del càncer. La cita ha recorregut els carrers del nucli antic de la capital del Baix Camp, amb sortida i arribada a la plaça Llibertat, on també s'ha viscut el final de festa.La sisena Cursa de la Dona ha coronat Anahi Herrera, d’Activa’t Runners, com a vencedora, amb un temps de 00:17:21. La segona posició ha estat per a Laura Abella, de l’Eurosport Vilaseca Fondistes, amb un temps de 00:17:55; mentre que Olga Martínez, del Corresolidaris, s'ha penjat el bronze amb un temps de 00:18:38.