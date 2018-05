Emilio Viqueira s'encara amb aficionats del Nàstic

Durant els darrers minuts del partit la grada ha increpat als jugadors i directius del club tarragoní

Actualitzada 06/05/2018 a les 16:49

Els aficionats tarragonins han marxat molt enfadats del partit d’avui en el qual el Nàstic ha perdut per zero gols a dos contra l’Osasuna. La imatge que han mostrat alguns jugadors no ha agradat a l’afició que en els darrers minuts del partit els han increpat i també han cridat contra alguns directius del Nàstic com és el cas d’Emilio Viqueira.Un grup de 20 aficionats han esperat la sortida dels jugadors i de membres del club per continuar increpant-los i exigir-los més sobre el terreny de joc. Alguns jugadors s’han aturat per parlar amb aquests aficionats, com és el cas d’Omar Perdomo que ha acabat sent ovacionat. Però qui no ha acabat bé ha estat Emilio Viqueira. Els aficionats l’han increpat amb més duresa quan sortia de les instal·lacions del Nàstic i Viqueira, lluny de quedar-se aturat, s’ha encarat amb aquests aficionats. Els Mossos d’Esquadra han hagut d’intervenir per posar-se entre mig dels aficionats i de Viqueira. En aquest enllaç es pot veure el moment de tensió viscut entre els aficionats i Emilio Viqueria.