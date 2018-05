Canvis en totes les línies del Nàstic

Uche, Matilla i Gazañaga, titulars

Nano Rivas ha apostat per realitzar canvis en totes les línies excepte a la porteria, on Dimitrievski continua a la titularitat.Per poder derrotar a Osasuna, el tècnic del Nàstic s'ha decidit per una defensa formada, de dreta a esquerra, per Kakabadze, Xavi Molina, César Arzo i Javi Jiménez.En el centre del camp, la baixa per sanció de Sergio Tejera feia indicar que Fali i Javi Márquez serien els titulars, però no ha estat així. Ni s'hi ha assemblat. Javier Matilla i Jon Gaztañaga, que semblaven a l'oblit, són els dos pivots.Per davant, banda dreta per a Tete Morente, Abrahám a l'esquerra i Uche i Barreiro per completar un 4-4-2 amb molta pólvora i molts canvis.