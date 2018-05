El Nàstic vol rentar la seva imatge sumant a casa tres punts contra Osasuna (12 hores) que el deixin a un pas de l'objectiu

El Nàstic rep la visita d'Osasuna aquest migdia (12 hores) en un partit en el qual la victòria és obligada per dos motius: el primer, per fer un pas de gegant cap a la permanència i, el segon, per reconciliar-se amb una afició que està encara molt enfadada pel pèssim partit realitzat pels seus el passat diumenge a Lorca.Els resultats de dissabte tornen a estar de cara d'un equip que deixaria la zona de descens a set punts a falta de dotze per disputar-se. Una situació que motiva que el triomf contra els navarresos es converteixi en una obligació.Les mateixes urgències les té el rival del Nàstic, però per a intentar assolir una meta ben diferent. No guanyar a Tarragona significaria per a Osasuna dir pràcticament adéu a les seves opcions de promoció d'ascens. Són cinc punts els que separen els navarresos de la sisena plaça, i les presses també són evidents en el rival del Nàstic.Nano Rivas, tècnic grana, no podrà comptar amb tres dels seus habituals. Julio Pleguezuelo continua lesionat, i se li sumen els sancionats Sergio Tejera i Álvaro Vázquez. Són baixes sensibles, però la plantilla grana és suficientment àmplia com per no haver de patir per aquesta situació.Javi Márquez entrarà per Sergio Tejera, Barreiro ho farà per Álvaro i, en defensa, continuaran els habituals de les darreres jornades: Xavi Molina i Arzo.Amb Dimitrievski a la porteria, els laterals seran Kakabadze i, probablement, Javi Jiménez. Amb Fali acompanyant a Javi Márquez, Omar Perdomo podria ser la gran novetat en un dels extrems, mentre que Dumitru Cardoso podria entrar a l'altre. Maikel Mesa, farà d'enllaç amb Barreiro.