Jean Luc i Muñiz queden fora de la convocatòria

Matilla, Dongou i Uche són les principals novetats

Actualitzada 05/05/2018 a les 20:35

Nano Rivas ja ha escollit els 19 jugadors pel partit de demà contra l’Osasuna a les 12 del migdia al Nou Estadi. Un d’aquests jugadors quedarà descartat demà, hores abans de l’inici del partit. El tècnic ha decidit deixar fora de la llista a Muñiz i Jean Luc per decisió tècnica. A aquestes baixes se li sumen les obligades de Pleguezuelo, que encara no s’ha recuperat de la seva lesió, de Tejera, que va rebre la desena cartolina groga la setmana passada, i d’Álvaro Vázquez, sancionat amb dos partits.Així doncs, Nano Rivas compta amb els porters Dimitrievski i Barragán; els defenses Kakabadze, Javi Jiménez, Molina, Suzuki, Abraham i Arzo; els migcampistes Gaztañaga, Fali, Márquez, Maikel Mesa i Matilla; a Dumitru, Tete i Omar per bandes; i als atacants Uche, Barreiro i Dongou.