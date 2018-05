El Reus fa la feina al Miniestadi

Els del Baix Camp s’imposen per la mínima al Barcelona B i segella la permanència a Segona (0-1)

Els Reus visitava el Miniestadi amb l’objectiu de segellar la permanència contra un rival que també s’està jugant quedar-se a Segona Divisió però amb l’objectiu molt més lluny. Abans de començar el partit el filial blaugrana ja es trobava en places de descens amb 37 punts, cinc per sota del primer lloc de la permanència ocupat per l’Almeria.El partit no ha començat gaire bé pels del Baix Camp que han vist com en els primers minuts el Barcelona B ha estat a punt d’avançar-se en el marcador amb un xut potent d’Aleñá que Badia ha aconseguit desviar. Poc després ha arribat la primera ocasió del Reus i amb ella el primer gol del partit. Yoda ha pentinat la pilota a banda dreta per la incorporació a l’atac de Miramón que ha conduït fins a entrar dins l’àrea rival i, a pocs metres del porter, ha cedit la pilota a un costat per a que Máyor, llençant-se al terra, endinsés la pilota al fons de la xarxa. D’aquesta manera ha arribat el primer gol del partit que ha donat molta tranquil·litat al Reus que ha vist que en menys de deu minuts ja havia fet la feina.Per contra, el filial blaugrana ha quedat molt tocat amb aquest gol i ha començat a fer-se amb el control de la pilota però sense aconseguir fer mal a una defensa roig-i-negre molt ordenada i sòlida com en cada partit. A les acaballes de la primera meitat el Reus ha disposat d’una ocasió a pilota aturada. Vítor Silva l’ha executat directa, des de la frontal, però el xut s’ha estavellat a la barrera.La segona part ha començat al mateix ritme que la primera, amb un Barcelona B que controlava la pilota però amb un Reus molt segur que no concedia cap ocasió. Però el partit ha canviat molt aviat. El conjunt roig-i-negre cada cop anava cedint més espais al filial blaugrana que ha començat a disposar d’ocasions clares de gol davant un Reus que donava sensacions de fragilitat.L’ocasió més clara d’aquesta segona meitat l’ha tingut el juvenil Marqués. Una gran passada de Ruiz De Galarreta ha deixat sol al davanter contra Badia que ha volgut disparar amb tanta força que la pilota ha sortit molt per sobre de la porteria defensada pels del Baix Camp. Però el perill no s’ha acabat aquí. El filial blaugrana s’ha anat animant i Aleñá ha estat a punt d’empatar el partit, només Badia ho ha pogut impedir. El migcampista del Barça B ha rematat a porteria davant del porter roig-i-negra que, exhibint una gran demostració de reflexos, ha aconseguit desviar la pilota.Bartolo ha mogut banqueta i els canvis han ajudat a que l’equip millorés però no ha servit de gaire, ja que el conjunt roig-i-negre ha patit fins al darrer minut. En el temps afegit el Barça B ha tornat a disposar d’una bona ocasió per empatar el partit. Ballou ha realitzat un tir potent que Badia ha estat capaç de desviar lluny de la porteria. Finalment, el Reus ha aconseguit endur-se els tres punts de Barcelona.Amb aquesta victòria els reusencs segellen, per segon cop consecutiu, la permanència a Segona Divisió i deixen molt tocat al Barça B, que es queda a cinc punts de la salvació a l’espera del que faci l’Almería en el seu partit i amb només 12 punts en joc.Ortolà, Palencia, Cuenca, Costas, Cucurella, Monchu, Ruiz De Galarreta (Sarsanedas 84’), Aleñá, Pérez, Abel Ruiz (Marqués 45’) i Nahuel (Ballou 66’).Badia, Miramón, Atienza, Olmo, Menéndez, Juan Domínguez, Gus Ledes, Vítor Silva (Carbia 60’), Yoda, Máyor (Borja Fernández 68’) i Lekic (Edgar 72’).0-1 Máyor (8’).Juan Luis Pulido Santana (col·legi de Tenerife) ha amonestat a Ruiz De Galarreta (81’) per part del Barcelona B i a Juan Domínguez (29’) i Gus Ledes (85’) per part del Reus.El Miniestadi ha acollit a 2757 espectadors.