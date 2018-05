El CF Reus busca la permanència matemàtica

Els del Baix Camp juguen aquesta tarda contra el Barça B, equip situat al descens

El Reus necessita la victòria per fer matemàtica la permanència, un any més, a Segona Divisió. Els roig-i-negres tindran l’absència més destaca a la banqueta on no hi serà el seu entrenador, Aritz López Garai, que s’ha sotmès a una operació cardiovascular. El seu lloc l’ocuparà el segon tècnic, Xavi Bartolo. En quant als jugadors, Bartolo no podrà comptar amb els lesionats Ricardo Vaz, Migue García i David Querol, però recupera a Joan Campins i Pablo Íñiguez recuperats de les molèsties musculars.Per al filial blaugrana aquest partit suposa, pràcticament, l’últim tren per assolir la permanència. El Barça B ocupa la 20a posició amb 37 punts, a cinc de la permanència que, en cas de derrota, la podria veure augmentada a vuit, una distància molt difícil de recuperar amb tant sols dotze punts en joc. Per a Francisco, tècnic blaugrana, serà el seu partit de presentació davant la seva afició. L’entrenador va substituir a Gerard López la setmana passada i va començar la seva aventura en aquesta banqueta amb una derrota contra un rival directe com és l’Almería.