El Nàstic ret homenatge a Valero Serer

La porta número 7 de tribuna ja porta el seu nom

Actualitzada 05/05/2018 a les 16:30

Valero Serer

El Nàstic ha volgut retre un homenatge a un dels jugadors més importants que ha vestit la samarreta grana, Valero Serer. Des del club han volgut posar el seu nom a la porta número 7 que dóna accés a la zona principal de Tribuna. Serer ha arribat al Nou Estadi acompanyat de la seva família que li ha fet costat en tot moment. Com a representats del club hi havia el president Josep Maria Andreu i el director general del club, Lluís Fàbregas, entre d’altres personalitats.El periodista Enric Pujol ha fet una breu presentació de l’exjugador grana que per a ell i per al president Josep Maria Andreu es tracta del «millor jugador que ha passat pel club». Pujol també l’ha descrit com un dels pocs jugadors que són capaços de «deixar petjada eterna i entrar al firmament de les estrelles». En l’acte també s’hi han deixat veure molts altres exjugadors del conjunt tarragoní.L’exjugador grana ja compta amb una porta al Nou Estadi i demà posarà el punt i final a aquest homenatge fent una sacada d’honor abans que s’iniciï el partit entre el Nàstic i l’Osasuna a les 12 del migdia.Va jugar al Nàstic durant deu temporades, sumant un total de 328 partits disputats i 181 gols. Xifres que el porten a ser el màxim golejador de la història del conjunt tarragoní i el quart jugador amb més minuts jugats.Els inicis de Valero Serer com a futbolista van ser al Mestalla i al Gandia des d’on va marxar al Real Zaragoza on va jugar una temporada a Segona Divisió i quatre a Primera. En aquesta darrera temporada va decidir deixar l’equip aragonès, de Primer Divisió, per jugar amb el Nàstic a Tercera. Un cop finalitzada la seva etapa com a futbolista, Serer va ser secretari tècnic la temporada 1973/1974 i directiu des del 1980 fins al 1982.