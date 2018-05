Nano: «Quan menys t'ho esperes, és quan et claves una patacada com la de Lorca»

L'entrenador del Nàstic, sobre les paraules del president després de Lorca: «Respecto molt les paraules del president, però ara el que necessitem és tenir unitat»

Actualitzada 04/05/2018 a les 13:12

L'entrenador del Nàstic, Nano Rivas, ha reconegut aquest migdia que el seu equip no va estar a l'alçada en el partit del passat diumenge de Lorca (1-0). «Va ser un mal dia en general per part de tots i hem intentat fer veure a l’equip que no podem competir com ho vam fer diumenge, que va ser un dia dolent pel resultat i per sensacions», ha manifestat l'entrenador, que ha continuat dient que «a tots ens hagués agradat haver aconseguit un millor resultat a Lorca». «Quan menys t’ho esperes, és quan et claves una patacada com la de Lorca», ha sentenciat sobre el duel a Múrcia.Ara, Nano vol mirar al futur, i el futur més pròxim és el d'aquest diumenge, quan el Nàstic rebrà la visita d'Osasuna a les dotze del migdia. El tècnic s'ha mostrat «amb ganes que arribi diumenge per demostrar que el que va passar a Lorca va ser un accident»Ell opina que l'afició, tot i que pugui estar enfadada, estarà amb l'equipdiumenge 4. «Crec que l’afició reaccionarà amb ganes d’ajudar a l’equip, amb ganes d’ajudar-nos a anar per la victòria. La gent s’ha de quedar amb què l’equip ha intentat competir en els darrers partits», ha argumentat.El president, Josep Maria Andreu, va requerir després de la derrota de Lorca que tant Nano com els jugadors demanessin perdó pel mal partit i per la derrota. Sobre això, Nano ha apuntat que «respecto molt les paraules del president, però ara el que necessitem és tenir unitat. És el que vaig intentar traslladar, però respecto molt les seves paraules».Finalment, ha explicat per què els futbolistes no van entrenar ni dilluns ni dimarts: «Nosaltres planifiquem els dies de descans en funció de la càrrega de treball i de quan hem de jugar el següent partit. Ho planifiquem en el benefici de l’equip. Per a mi, el senzill després del partit de Lorca hauria estat canviar el pla d’entrenaments, però com miro pel bé del grup i per guanyar aquest diumenge, no ho vaig canviar. Vam arribar a les set del matí de viatge i, en cap moment em vaig plantejar canviar-lo».