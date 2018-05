El Nou Estadi espera a Osasuna

El Nàstic té molt present tot el succeït a la primera volta, quan els navarresos van intentar guanyar els tres punts als despatxos

Actualitzada 03/05/2018 a les 20:24

Un dels millors fora

A Tarragona encara couen els fets que van envoltar l’l'Osasuna-Nàstic de la primera volta de la present temporada. El Gimnàstic de Tarragona no va donar cap motiu esportiu perquè els aficionats omplin el Nou Estadi aquest diumenge, en la visita dels navarresos en el que serà el duel de tornada entre ambdós. Però han de fer un esforç per dos motius: el primer, perquè els cinc partits que queden són vitals pel futur més immediat del Nàstic i, amb ells, l’equip és més fort. I, el segon, perquè l’aficionat del Nàstic té ganes d’enfrontar-se a un equip que li va fer molt la guitza fa alguns mesos, quan va voler guanyar tres punts als despatxos després que, una vegada i una altra, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) els negués la raó.L’1 de desembre es va suspendre l’l'Osasuna-Nàstic perquè la neu impedia practicar futbol amb normalitat. El conjunt tarragoní, que tenia planificada la setmana, va tornar a casa ja que no tenia cap notificació de ningú que hagués de passar la nit a Pamplona per esperar que canviés el temps. l'Osasuna va decidir, el 2 de desembre, reclamar els tres punts a la RFEF entenent que el Nàstic havia comès una incompareixença. Després de molts recursos i de la negativa de la Federació, l'Osasuna va haver d’acceptar la realitat: el partit s’havia de jugar un altre dia.Es va disputar el 18 de gener, i el resultat va ser una gran victòria del Nàstic (0-1), que suposava sumar set punts dels darrers nou en joc i respirar una mica més a la classificació. Amb Rodri a la banqueta, el Nàstic va tornar a ser tan efectiu com acostumava lluny de Tarragona i es va emportar tres punts que, segur, acabaran sent vitals quan acabi la campanya.Si l'Osasuna continua aspirant a la promoció d’ascens és per un fet similar al que motiva que el Nàstic estigui fora de la zona de descens: és un dels millors equips a domicili de la categoria de plata.Els navarresos són el segon conjunt que més punts ha sumat quan ha jugat fora de camp propi. Concretament, n’ha aconseguit 27 en els 18 enfrontaments jugats lluny del Sadar. Només el supera el líder, el Rayo Vallecano, que en té 29. Els números del Nàstic són força semblants. 25 punts en 19 xocs el converteixen en el quart equip amb més puntuació fora de casa de tots els que militen a la categoria de plata. A més, a casa sembla que el Nàstic s’ha recuperat en sumar set dels últims nou punts al Nou Estadi. Consell, cos tècnic i equip esperen que la ratxa no canviï.