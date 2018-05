Arriba la cinquena edició del Repsol Futurbàsquet

Hi participaran 45 equips de 17 entitats diferents

Actualitzada 04/05/2018 a les 19:50

Aquest dissabte 5 de maig el Club Bàsquet Tarragona ha organitzat la cinquena edició del Repsol Futurbàsquet, amb la col·laboració de Repsol. El torneig està orientat a escoles i clubs de la província de Tarragona, una jornada oberta a tots per gaudir del bàsquet amb els més petits. El torneig començarà a les 9:15 i conclourà a les 14 hores.En aquesta hi participaran 45 equips de 17 entitats diferents. El CBT serà l'amfitrió d'un Futurbàsquet que segueix sent un referent entre els torneigs de formació a Tarragona. En total, durant el matí del dissabte es jugaran al pavelló del Serrallo un total de 30 partits.Com a novetat d'aquesta, la coordinació del Repsol Futurbàsquet edició ha volgut que coincideixi la realització del torneig amb jornada de lliga escolar, d'aquesta manera, dels 30 partits que es disputaran hi haurà 12 que pertanyen a jornada de lliga que es jugaran al Repsol Futurbàsquet. Les instal·lacions del Serrallo seran el matí del dissabte el centre del bàsquet escolar a Tarragona. Respecte als altres partits, com és habitual en les darreres edicions, la coordinació de l'esdeveniment ha volgut que es jugui sense marcador. D'aquesta manera es vol potenciar l'aspecte lúdic de l'esport, es pretén que els jugadors i jugadores que s'inicien al món del bàsquet gaudeixin del fet de jugar i compartir espai amb altres equips i companys.Els partits es jugaran en tres pistes que s'han instal·lat al pavelló del Serrallo, dues pistes a l'interior del pavelló i una més a la plaça de fora del pavelló, on també es podrà trobar una fun zone perquè els més petits també puguin passar-s'ho bé entre partit i partit. A més, també hi haurà dues pistes més al Col·legi del Serrallo, situat al costat del pavelló.