Llastarri manté que el club negociarà amb el consistori per l'Estadi

Diu que ho farà quan la concessió quedi deserta oficialment

Actualitzada 03/05/2018 a les 18:19

La concessió de l’Estadi Municipal de Reus és un tema que encara està obert. En va parlar ahir el president del CF Reus, Xavier Llastarri, que va desvelar que «hi ha uns temes legals que no us puc mostrar», en referència a una documentació favorable a una hipotètica presentació del club al concurs. De fet, el club sempre ha mantingut que no s’hi ha presentat perquè les condicions no els eren favorables.«Des de l’últim ple, no ha passat res més. D’aquí a uns dies hi haurà un altre ple on, oficialment, el concurs es declararà desert. A partir de llavors, hi pot haver altres negociacions. No es pot fer res fins que en un ple de l’Ajuntament es declari deserta aquesta concessió.Llavors, hi podria haver una mica d’apropament», va explicar el president, el qual va advertir que el pla B de l’entitat de la capital del Baix Camp continua en marxa. En aquest sentit, va Xavier Llastarri manifestar que «nosaltres seguim treballant amb els terrenys que us vam dir (Riudoms)».