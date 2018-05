Lekic: «És un honor per a mi quedar-me en aquest club»

El davanter renova amb el Reus fins el 30 de juny del 2019 més una temporada opcional

Actualitzada 03/05/2018 a les 13:11

Dejan Lekic continuarà al Reus fins el 30 de juny del 2019 amb opció a una temporada més depenent del rendiment ofert durant la pròxima campanya. Així ho ha explicat el club durant la roda de premsa de renovació del punta, que s'ha mostrat molt feliç per continuar aquí.«És un honor per a mi quedar-me en aquest club», ha manifestat el futbolista, tot afegint que «vull agrair a la gent del club, als companys i a la gent del club la seva confiança. No em vaig pensar gaire l’oferta de renovació del club. Ara, em toca seguir treballar i marcar gols».Per la seva banda, el director esportiu, Sergi Parés, ha detallat que «per a nosaltres, és un jugador estratègic. Busquem mantenir els màxims jugadors possibles de l’estructura, i ell és un dels més importants que tenim».Finalment, el president, Xavier Llastarri, ha sentenciat que «el seu currículum futbolístic és espectacular, però a Reus hem descobert el Lekic persona, amb uns valors humans extraordinaris, la seva senzillesa, la seva personalitat i la seva integritat».