Javi Márquez: «No ens va agradar perdre a Lorca, però hem de pensar ja en Osasuna»

El centrecampista del Nàstic assumeix el mal partit dels seus el passat diumenge, del qual «hem d’aprendre dels errors»

03/05/2018 a les 13:50

El centrecampista del Nàstic Javi Márquez va voler tancar aquest dijous la carpeta de la derrota a Lorca (1-0) en un dels pitjors partits que se li recorden als tarragonins en molt de temps. El migcampista va voler deixar clar que «estem a dijous, i crec que hem de pensar ja en el partit d’Osasuna», però va parlar de la desfeta a territori murcià: «A cap de nosaltres ens agrada perdre un partit contra un equip que estava en una situació difícil. Volíem guanyar, però no ho vam poder aconseguir. Hem de mirar endavant i intentar aprendre dels errors».Aquest diumenge, el Nàstic rebrà a Osasuna a les dotze del migdia, un duel que, a Javi Márquez, «no m’agrada tractar-ho com una final, perquè queden cinc jornades. Sabem que és un partit transcendental que volem guanyar per estar més a prop del nostre objectiu i mostrar-li una victòria a la nostra afició, ja que s’ho mereix».Tot i no catalogar-lo de final, Javi Márquez va opinar que «sabem que, si guanyem aquest cap de setmana, estarem molt a prop de la salvació. No em canvio per cap altre equip que estigui en una situació similar a la nostra».Sobre el rival, Márquez va remarcar que «és molt bon equip. La seva trajectòria l’avala, però crec que hauria d’estar més amunt a la classificació, tant per joc com per jugadors. Però nosaltres hem de fer la nostra feina i hem de seguir la línia dels últims partits que hem fet a casa» i espera «que es trobin un partit difícil, amb un rival complicat que vol ser protagonista».El futbolista apunta a la titularitat en el centre del camp després de la baixa de Sergio Tejera per sanció, però ell assegura tenir altres prioritats. «L’entrenador és qui decideix si jugaré o no, però només em preocupa l’equip, que guanyi i que sumi els tres punts. Per damunt de l’aspecte personal, està l’equip», va apuntar el jugador.Javi Márquez espera «un partit molt difícil. Osasuna és un equip que lluita molt i que compta amb jugadors molt determinants i va avisar que «si no estàs amb tots els sentits posats, en aquesta categoria et pot guanyar qualsevol equip. A Lorca no vam tenir el dia» i va passar el que va passar.