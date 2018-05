Dos partits de sanció a Álvaro Vázquez

El Nàstic no recorrerà la decisió

Actualitzada 03/05/2018 a les 18:08

El Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va decidir sancionar a Álvaro Vázquez amb dos partits de suspensió, després de l’expulsió del davanter grana en el temps de descompte del duel disputat a Lorca aquest diumenge.El davanter cedit per l’Espanyol es perdrà els dos pròxims duels (el d’aquest diumenge al Nou Estadi contra Osasuna i el del pròxim diumenge al camp del Sevilla Atlético), ja que el club grana ha decidit no recórrer l’esmentada sanció.Dos partits són el mínim per una acció com la que reflecteix l’acte del partit, on es pot llegir que «el jugador s’encara amb un rival i li dóna una bufetada a la cara sense estar la pilota en joc». Cal recordar que va ser un rival el que el va provocar i que, el primer cop a la cara el va propinar Noguera, futbolista del Lorca. Tot i això, el club està satisfet perquè podrien haver estat fins a tres partits.La baixa d’Álvaro Vázquez torna a obrir la porta de la titularitat a Manu Barreiro, el qual darrerament ha estat més protagonista per sortir des de la banqueta que per fer-ho d’inici.