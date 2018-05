Tejera es perdrà el Nàstic-Osasuna de diumenge per sanció

Pleguezuelo entrena gairebé amb total normalitat

Actualitzada 02/05/2018 a les 17:49

El centrecampista Sergio Tejera es perdrà el duel d’aquest diumenge a Pamplona contra Osasuna, que es disputarà a les dotze del migdia, al Nou Estadi.El futbolista va veure la desena groga de la temporada a Lorca aquest passat diumenge i, per tant, haurà de veure el duel des de la graderia en complir el segon cicle d’amonestacions.El seu substitut està clar: Javi Márquez tindrà, finalment, la seva oportunitat per poder reivindicar-se i per demostrar la seva innegable qualitat. Ho farà al costat de Fali que, si no hi ha cap contratemps de darrera hora, serà el seu acompanyant a la medul·lar.La de Tejera s’unirà a la baixa d’Álvaro Vázquez, que va ser expulsat a les acaballes del duel del cap de setmana, i que està pendent de conèixer l’abast de la seva sanció, que possiblement serà de dos partits.Julio Pleguezuelo, lesionat fins ara, va realitzar ahir gairebé tots els exercicis sobre el verd i les previsions passen perquè pugui jugar diumenge.