López Garai aparcarà les banquetes durant uns dies per temes mèdics

Serà intervingut d'una vàlvula i el seu retorn esà previst pel cap de setmana del 19 i el 20 de maig

Actualitzada 02/05/2018 a les 16:11

L'entrenador del CF Reus Deportiu, Aritz López Garai, no podrà seure a la banqueta en els pròxims partits de lliga, ja que aquest divendres 4 de maig serà intervingut per reparar una vàlvula.L'operació es durà a terme a l'Hospital Clínic de Barcelona per part de l'equip del Doctor Daniel Pereda, especialista en cirurgia cardiovascular.A causa d'aquesta operació programada des de principis de temporada, Aritz López Garai no podrà seure a la banqueta en els pròxims partits del CF Reus. S'espera que el retorn del tècnic roig-i-negre es produeixi de cara al cap de setmana del 19 i 20 de maig, quan l'equip s'enfronti al Granada CF a terres andaluses en la jornada 40 de Segona A. Fins a aquella data, serà Xavi Bartolo qui assumeixi les funcions de primer entrenador del CF Reus.